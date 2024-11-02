Такер Карлсон: на меня напал демон и оставил шрамы когтями

Известный американский журналист Такер Карлсон рассказал, что полтора года назад на него ночью напал демон и «физически изуродовал». По его словам, после ночного нападения остались шрамы от «следов когтей». Об этом стало известно в субботу, 2 ноября, из опубликованного ролика на YouTube для документального фильма о Христианстве.

«Ночью в моей постели на меня напали, когда я спал вместе с женой и четырьмя собаками. И избили, избили физически», — рассказал Карлсон.

Журналист утверждает, что на его теле до сих пор сохранились шрамы от напавшего «демона». «Или что-то невидимое, что оставило следы когтей на моих боках…», — добавил он.

В момент нападения, утверждает Такер Карлсон, он спал в кровати, затем проснулся совершенно растерянным, не мог дышать и думал, что задохнется.



«Я прогулялся по улице <…> моя жена и собаки еще не проснулись. Они очень чутко спят. Gотом у меня появились ужасные боли в грудной клетке и в плече. Я был в трусах, пошел и включил свет в ванной. У меня было четыре следа от когтей с обеих сторон под подмышками, на моем левом плече. Они истекали кровью», — рассказал американский журналист.

Карлсон не знал, как относится к произошедшему, и обратился к своему верующему помощнику. Тот ему ответил: «Такое бывает. На людей в постели нападают демоны…».

Произошедшее Карлсон Такер назвал «преобразующим опытом», который привел его к сильному желанию читать Библию.

В феврале нынешнего года вышло большое интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону. О чём говорил глава государства в течение двух часов, «Фонтанка» резюмировала здесь. Накануне интервью Карлсону дал экс-президент США Дональд Трамп впервые после двух покушений на политика и замены Джо Байдена на Камалу Харрис в президентской гонке.

Такер Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель, ранее работавший на канале Fox News, где вел передачу Fox News Tonight и Tucker Carlson Tonight. Известен своими консервативными взглядами и критикой президента США Джо Байдена. В 2023 году ушел с телеканала после того, как Fox News согласился выплатить более $767 млн компании Dominion Voting System по делу о клевете. В июне 2023 года запустил личный проект, все выпуски публикуются только в социальной сети X.