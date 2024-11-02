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Город «Последние 15 лет такого не было». Синоптик Колесов рассказал о погодной аномалии в Петербурге

«Последние 15 лет такого не было». Синоптик Колесов рассказал о погодной аномалии в Петербурге

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5 комментариев

По Петербургу ударили поздние заморозки, температура воздуха в центре города впервые за осень перешла через ноль. Столбики термометров опускались до -3 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов 2 ноября.

Минувший месяц удивил не только полным отсутствием заморозков, но и непривычно теплой погодой. «Последние 15 лет такого не было, положительные ночные температуры в течение всего октября отмечались на центральной метеостанции города только в 2007 и 2008 годах. В остальные годы хотя бы одна ночь была с отрицательной температурой», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Утро рабочей субботы встретило горожан солнцем, однако к середине дня его лучи скроют облака, которые принесут снег. Температура поднимется до +3 градусов, поэтому снежные хлопья не успеют задержаться. Ночью осадки прекратятся, похолодает до нуля, а к концу первой половины следующего дня снова пойдет снег, температура воздуха составит 2-3 градуса тепла. В понедельник днем +1, обойдется без осадков.

Накануне в Петербурге также шел снег. Пушистые хлопья кружили до позднего вечера как на территории города, так и в Ленобласти, но задержаться им не удается из-за плюсовой температуры. Снежными кадрами поделились читатели «Фонтанки».

Ранее «Фонтанка» писала, что прошедший октябрь занял третье место в списке самых теплых октябрей XXI века в Петербурге.

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Комментарии
5
Yuri_SPb
1 час
Утром, около восьми, погода была прекрасная!
Гость
41 минута
Так последние 15 лет не было такого предсказателя, который угадывает 10% своих прогнозов
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