Охранников школ с 2025 года обяжут иметь оружие и бронежилет на случай ЧС

Работающих в школах охранников обяжут иметь бронежилет, резиновые дубинки, каски и служебное оружие на случай чрезвычайных ситуаций. О соответствующих поправках в ГОСТ сообщил глава службы Антон Шалаев, передают «Известия» 2 ноября.

Нововведения внесут в ГОСТ, связанный с оказанием охранных услуг в детских садах, школах и профессиональных образовательных организациях. Изменения вступят в силу с 2025 года и коснутся частных охранных предприятий (ЧОП) в указанных учреждениях.

В стандартных условиях охранник должен будет иметь при себе наручники и резиновую палку, а также документы, подтверждающие, что он прошёл дополнительную физическую подготовку. Вооружиться и надеть обмундирование придется при введении в регионе режима повышенной опасности, резкой смены криминогенной обстановки и режиме усиленной охраны учреждения.

Что касается оружия, к служебному относят сразу несколько видов гладкоствольного, однако для этого требуется специальная лицензия.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ключевым вопросом безопасности российских школ является поиск профессионально подготовленных сотрудников. Поводом для усиления охраны становятся ЧП в школах, одно из них произошло в сентябре в Челябинске. В филиале № 3 коррекционной школы № 68 Челябинска произошло нападение: один из учеников напал на одноклассников и учителей с молотком. Спустя несколько дней в школе № 1 поселка Балаганск в 300 километрах от Иркутска вооруженный молотком 13-летний ребенок набросился на одноклассников.