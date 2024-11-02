В Петербурге прогнозируют мокрый снег и гололедицу

Тыловая часть циклона «Мартина» будет формировать синоптическую ситуацию в Петербурге 2 ноября. В городе ожидаются мокрый снег и гололедица, пишет ведущий специалист центра » ФОБОС » Михаил Леус.

Погода будет облачная с прояснениями, пройдут кратковременные дожди со снегом, а местами уже пойдет снег. На дорогах и тротуарах — гололедица.

Воздух прогреется от плюс одного до трех градусов тепла, в Ленинградской области — до четырех градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.