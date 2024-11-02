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Город В Петербурге прогнозируют мокрый снег и гололедицу

В Петербурге прогнозируют мокрый снег и гололедицу

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2 комментария

Тыловая часть циклона «Мартина» будет формировать синоптическую ситуацию в Петербурге 2 ноября. В городе ожидаются мокрый снег и гололедица, пишет ведущий специалист центра »ФОБОС» Михаил Леус.

Погода будет облачная с прояснениями, пройдут кратковременные дожди со снегом, а местами уже пойдет снег. На дорогах и тротуарах — гололедица.

Воздух прогреется от плюс одного до трех градусов тепла, в Ленинградской области — до четырех градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье местами снег и мокрый снег, гололедица и также плюс один — три градуса.

Накануне в Петербурге также шел снег, но плюсовая температура не дала ему задержаться. В Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградской области уже настоящая зима: замело как дороги, так и верхушки деревьев.

Циклон «Мартина» накануне принес в Москву рекордные осадки. За сутки выпало 55 миллиметров, или по три ведра дождевой воды на квадратный метр улиц.

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Комментарии
2
Гугуцэ
6 минут
Вместо снега уже соль тоннами на тротуаре Невского. Враги народа.
Гость
28 минут
"Уже выпадет снег". Понятно, что Фонтанъ городское издательство, а по области рулит 47news. У них бы спросили, что со вчерашнего дня по области в пригороде снег сугробами лежит.
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