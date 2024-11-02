Три ведра дождевой воды на квадратный метр улиц. «Мартина» принесла в Москву рекордные осадки

Рекордное для начала ноября количество осадков принес в Москву североатлантический циклон «Мартина». В столице их выпало 55 процентов от месячной нормы, что является рекордом за всю историю регулярных метеорологических измерений, пишет 2 ноября ведущий специалист центра «ФОБОС» Евгений Тишковец.

По его данным, на опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 мм, в центре столицы — 23 мм, а в Бутово — 29 мм. Это составляет 55% от всей ноябрьской нормы, или три ведра дождевой воды на квадратный метр улиц.

Евгений Тишковец предупреждает, что в ближайшие часы дождь превратится в заряды мокрого снега, а затем осадков станет меньше и начнется арктическое вторжение.

В минувшую пятницу на Москву обрушилась непогода: на улицах был ливень и ветер скоростью выше 15 метров в секунду. Городские службы рекомендовали избегать укрытий под деревьями и не оставлять авто поблизости с ними.