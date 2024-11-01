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Спорт 19-летний экс-нападающий СКА Матвей Мичков стал лучшим новичком месяца в НХЛ

19-летний экс-нападающий СКА Матвей Мичков стал лучшим новичком месяца в НХЛ

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4 комментария

Национальная хоккейная лига назвала нападающего «Филадельфии» 19-летнего Матвея Мичкова лучшим новичком НХЛ в октябре. Информация об этом была опубликована на сайте лиги.

Юный форвард «Филадельфия Флайерз» набрал 9 очков в 11 матчах регулярного чемпионата. Мичков, который дебютировал в НХЛ 11 октября в VAN, также вошел в число лучших октябрьских новичков по количеству передач (3-е; 5) и ударов по воротам (3-е; 20), в то время как в общем (202:43), так и в среднем (18:26) времени на льду, отставая только от Хатсона (250:53 TOI, 22:48 TOI/GP).

Ранее воспитанник пермского хоккея был нападающим в петербургском СКА, куда пришел в 2020 году, прошел все ступени клубной системы, в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. В статусе игрока СКА удостоился звания вице-чемпиона и стал самым ценным игроком ЮЧМ-2021, лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В ноябре 2021 года дебютировал в сборной России, став самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.

Из СКА Мичков ушел в 2024-м и подписал контракт с «Филадельфией». Армейцы поблагодарили Матвея за его вклад в клуб и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

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Матвей Мичков НХЛ КХЛ СКА Филадельфия флайерз Новичок месяца
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Комментарии
4
Отец Родной
39 минут
Дискредитация в ротен бергов
Вот, значит, что
22 минуты
Молодец, так держать!
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