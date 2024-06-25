Мичков покидает СКА и присоединяется к «Филадельфии Флайерз»

Нападающий Матвей Мичков покидает петербургский СКА и в межсезонье присоединится к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз». Права на игрока в КХЛ остаются за СКА, сообщает 25 июня пресс-служба клуба.



Мичков, присоединившийся к СКА в 2020 году, прошел все ступени клубной системы и стал обладателем Кубка Харламова с «СКА-1946», где был лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Он — первый хоккеист 2004 года рождения, сыгравший в КХЛ. В статусе игрока СКА он стал вице-чемпионом и самым ценным игроком ЮЧМ-2021, а также лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в сборной России, став самым молодым игроком и автором гола в истории национальной команды.