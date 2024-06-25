Мичков покидает СКА и присоединяется к «Филадельфии Флайерз»

Нападающий Матвей Мичков покидает петербургский СКА и в межсезонье присоединится к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз». Права на игрока в КХЛ остаются за СКА, сообщает 25 июня пресс-служба клуба.
Мичков, присоединившийся к СКА в 2020 году, прошел все ступени клубной системы и стал обладателем Кубка Харламова с «СКА-1946», где был лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Он — первый хоккеист 2004 года рождения, сыгравший в КХЛ. В статусе игрока СКА он стал вице-чемпионом и самым ценным игроком ЮЧМ-2021, а также лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в сборной России, став самым молодым игроком и автором гола в истории национальной команды.
Армейцы поблагодарили Матвея за его вклад в клуб и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Матвей Мичков отметил, что после долгих раздумий решил попробовать свои силы в НХЛ и выразил благодарность руководству СКА за поддержку и понимание. Он подчеркнул, что в КХЛ хочет играть только за СКА, без обменов и аренд, и теперь намерен пробиваться в НХЛ. Мичков также подчеркнул, что если вернется в КХЛ, то только в Петербург.
Он признался, что решение было сложным, но правильным, так как он полон сил и желания доказать, что достоин играть в НХЛ. Мичков добавил, что это была давняя мечта его отца — увидеть его дебют в НХЛ — и для него важно сделать этот шаг ради него, будучи уверенным, что отец бы поддержал его.
Напомним, что отец Мичкова погиб в Сочи в апреле 2023 года. Его тело нашли в пруду на Старообрядческой улице в поселке городского типа Сириус. Врачи не обнаружили следов насильственной смерти.