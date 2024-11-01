От ипотеки до пули в затылок. Кроме заказного убийства, Житковичу и Рагаускусу вменяют мошенничество

Источник: читатель «Фонтанки»







Выстрелу в затылок у школы в Выборгском районе предшествовал многолетний долговой спор. «Фонтанка» посмотрела, как следствие видит экономическую составляющую громкого заказного убийства в Петербурге, жертвой которого стал случайный человек.

О задержании петербургского бизнесмена Сергея Житковича стало известно 1 ноября. Бывшего гендиректора ООО «Группа компаний „Строительные технологии комфорта“» (ГК СТК) подозревают в покушении на заказное убийство адвоката Виктора Патрушева. Выстрел прозвучал 20 февраля у школы в Выборгском районе, но жертвой оказался не сам адвокат, а его водитель.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

Источник: СК РФ

Вскоре следствие задержало предполагаемых заказчика и исполнителя. Первым СК считал Гинтераса Рагаускаса, вторым — Андрея Артюхина. Как пишут 47news, продолжали наблюдать и за Житковичем, который покинул город, но вскоре вернулся и продолжил заниматься своим бизнесом.

Теперь Житковичу вменяют заказ убийства Патрушева. Но кроме этого — и он, и Рагаускас стали фигурантами дела об особо крупном мошенничестве. Фактура этого уголовного дела очень во многом совпадает с фабулой материала «Фонтанки», которая также искала связи между Патрушевым и Рагаускасом после задержания последнего.

По данным издания, в материалы уголовного дела легла следующая версия: еще в 2018 году злоумышленники заинтересовались домом Виктора Патрушева и его жены на Выборгском шоссе и земельным участком. Общая рыночная стоимость этого имущества — порядка 31 млн рублей. Рагаускас и Житкович, считает следствие, обманом убедили Патрушева и его супругу Луизу Мишель выступить поручителями по кредиту, который ГК СТК взяла у «Фора-Банка». В качества обеспечения те заложили как раз эту свою недвижимость, а взамен им было обещано здание паркинга на Ключевой, которым фактически распоряжались задержанные ныне предприниматели.



Источник: «Яндекс.Карты»













Банк выдал кредитную линию на 17 млн, и Житкович, который тогда был гендиректором ГК СТК, тоже подписал договор поручительства своим имуществом. Однако затем, считает следствие, долг нарочно не стали отдавать и более того — создали ситуацию, при которой компания уже и не могла расплатиться. Обещанный паркинг на Ключевой Рагаускас и Житкович в итоге продали на сторону. А в 2019 году Житкович погасил долг от своего имени как поручитель, получив возможность обратить взыскание на имущество семьи Патрушевых.



Это право он переуступил Рагаускасу (по фиктивному, полагает СК, договору), и уже тот подал иск в суд. Как писала «Фонтанка», в первой инстанции он проиграл: Луиза Мишель, официальный владелец дома, настаивала, что договор был заключен с целью причинить ущерб ее интересам. И суд согласился, что у Житковича была цель «возложения на нее одну бремени ответственности за неисполнение кредитного обязательства, размер которого увеличился ввиду отказа кредитора от своего права своевременно обратить взыскание на заложенное имущество и с целью получения имущественной выгоды». Во всей этой конструкции увидели злоупотребление правом и договор уступки требований признали недействительным.

Рагаускас пошел в апелляцию. Луиза Мишель обращала внимание, что в залоге были и другие ипотечные договоры, которые Житкович почему-то прекратил. А кроме того, передавая права требования к ней на 16 с лишним миллионов, он получил за это от Рагаускаса лишь 5 миллионов, то есть сделка имела признаки притворности. Но Санкт-Петербургский городской суд эти аргументы отмел и постановил: «Обратить взыскание на заложенное имущество — земельный участок, общей площадью 1 880 кв. м, и жилой дом, общей площадью 283,4 кв. м, — путем продажи с публичных торгов, с установлением начальной продажной стоимости в размере 30 788 000 рублей».



Когда «Фонтанка» описывала эту историю зимой, было неясно, где же сюжетный мост от выигранного суда до заказа на убийство. В воздухе висело хрестоматийное «должников не убивают, убивают кредиторов».

Сейчас следствие считает, что Рагаускас и Житкович не смогли довести свой умысел до конца, что называется, по не зависящим от них причинам. А точнее — потому что Луизу Мишель в 2023 году увели в личное банкротство. Иск к ней подал человек, который разрабатывал дизайн-проект интерьера дома и которому она задолжала умеренные 590 тысяч рублей (плюс набежало примерно столько же пеней). Сама она долг признала, арбитраж начал процедуру реструктуризации долга.