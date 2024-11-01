У жителей Васильевского острова вновь проблемы с водой. Что случилось на этот раз

Жители дома № 10 на Карташихиной улице Василеостровского района пожаловались на отсутствие воды. О том, что они сидят без воды со вчерашнего дня, местные сообщили «Фонтанке» 1 ноября.

«Нет воды с 9 часов утра вчерашнего дня, вторые сутки. Объявлений об отключении воды не было. В нашем доме есть только холодное водоснабжение, в квартирах стоят водонагревающие колонки. Отключили холодную воду — нет никакой», — поделились жители дома №10.

Горожане опасаются, что без воды они могут просидеть еще не один день. Однако такое вряд ли случится. В «Водоканале Санкт-Петербурга» «Фонтанке» подтвердили отключение холодной воды, однако оно было сегодня на протяжении всего нескольких часов.