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Происшествия У жителей Васильевского острова вновь проблемы с водой. Что случилось на этот раз

У жителей Васильевского острова вновь проблемы с водой. Что случилось на этот раз

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1 комментарий

Жители дома № 10 на Карташихиной улице Василеостровского района пожаловались на отсутствие воды. О том, что они сидят без воды со вчерашнего дня, местные сообщили «Фонтанке» 1 ноября.

«Нет воды с 9 часов утра вчерашнего дня, вторые сутки. Объявлений об отключении воды не было. В нашем доме есть только холодное водоснабжение, в квартирах стоят водонагревающие колонки. Отключили холодную воду — нет никакой», — поделились жители дома №10.

Горожане опасаются, что без воды они могут просидеть еще не один день. Однако такое вряд ли случится. В «Водоканале Санкт-Петербурга» «Фонтанке» подтвердили отключение холодной воды, однако оно было сегодня на протяжении всего нескольких часов.

«Дом был временно отключен от холодного водоснабжения (с 12:40 до 16:00) для определения отключаемых абонентов при ликвидации технологического нарушения на сети диаметром 350 мм, которая будет проводиться предприятием в ночь на 2 ноября», — уточнили в пресс-службе «Водоканала».

Сейчас специалисты подключают дом к временному водоснабжению. Такая мера принимается для того, чтобы на время работ жители не остались без воды.

На Васильевском острове перебои с водой летом происходили достаточно часто. В июле местные жители на протяжении недели ежедневно просили «Фонтанку» помочь им вернуть горячую воду в квартиры. Выяснилось, что при гидравлических испытаниях сотрудники «Теплосети Санкт-Петербурга» выявили технологические нарушения и занимались их устранением.

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Комментарии
1
264703031
29 минут
Какой Карташихиной? Неучи..
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