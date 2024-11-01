В Петербурге хотят в разы поднять штрафы для зайцев в общественном транспорте

Петербургский комитет по транспорту подготовил поправки в городской закон об административных правонарушениях. Согласно им, штрафы за неоплату проезда будут различаться.
Проект вводит в закон статью о «нарушении порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда» и «подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд». Штрафы по ней разнятся:
проезд без подтверждения оплаты проезда — 1,5 тысячи рублей;
проезд без подтверждения права на льготный или бесплатный проезд — 1 тысяча рублей;
перевозка детей без подтверждения оплаты их проезда — 1,5 тысячи рублей;
перевозка детей без подтверждения права на их бесплатную перевозку или права на их льготный проезд — 1 тысяча рублей;
перевозка багажа без подтверждения оплаты — 1 тысяча рублей.
Напомним, сейчас штраф за неоплату проезда составляет 500 рублей. Когда в Петербурге вводили новую модель транспортного обслуживания с ее бескондукторной системой, наказание хотели увеличить до 2,5 тысячи рублей, однако тогда эту идею заморозили.