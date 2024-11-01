В Петербурге хотят в разы поднять штрафы для зайцев в общественном транспорте

Петербургский комитет по транспорту подготовил поправки в городской закон об административных правонарушениях. Согласно им, штрафы за неоплату проезда будут различаться.



Проект вводит в закон статью о «нарушении порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда» и «подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд». Штрафы по ней разнятся: