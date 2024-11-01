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Общество В Петербурге хотят в разы поднять штрафы для зайцев в общественном транспорте

В Петербурге хотят в разы поднять штрафы для зайцев в общественном транспорте

2 881
28 комментариев

Петербургский комитет по транспорту подготовил поправки в городской закон об административных правонарушениях. Согласно им, штрафы за неоплату проезда будут различаться.

Проект вводит в закон статью о «нарушении порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда» и «подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд». Штрафы по ней разнятся:

  • проезд без подтверждения оплаты проезда — 1,5 тысячи рублей;

  • проезд без подтверждения права на льготный или бесплатный проезд — 1 тысяча рублей;

  • перевозка детей без подтверждения оплаты их проезда — 1,5 тысячи рублей;

  • перевозка детей без подтверждения права на их бесплатную перевозку или права на их льготный проезд — 1 тысяча рублей;

  • перевозка багажа без подтверждения оплаты — 1 тысяча рублей.

Напомним, сейчас штраф за неоплату проезда составляет 500 рублей. Когда в Петербурге вводили новую модель транспортного обслуживания с ее бескондукторной системой, наказание хотели увеличить до 2,5 тысячи рублей, однако тогда эту идею заморозили.

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Комментарии
28
Митя Антонов
39 минут
А можно поинтересоваться, сколько безбилетников оштрафовали и сколько штрафов реально взыскали? На практике вижу: если изредка появляются контролеры и обнаруживают безбилетника, то чаще всего его, не имеющего ни денег, ни документов, просто высаживают на ближайшей остановке. И всё.
4688643952
37 минут
загорелые и прочие замоташки как не платят так и платить не будут. это как с платной парковкой-платят только порядочные
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