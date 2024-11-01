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Город Общество Суд отправил под домашний арест еще одного экс-чиновника из Центра комплексного благоустройства. Он сознался во взятке

Суд отправил под домашний арест еще одного экс-чиновника из Центра комплексного благоустройства. Он сознался во взятке

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4 комментария

Невский районный суд 1 ноября отправил бывшего сотрудника Центра комплексного благоустройства Игоря Бея под домашний арест. Его обвиняют в получении взятки сообща с бывшим начальником, на тот момент директором Центра Андреем Белоусом. Оба чиновника признали свою вину.

Невский районный суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для Игоря Бея в открытом заседании. Следствие запросило для него домашний арест. Адвокат мужчины просил о некоторых послаблениях: разрешить ему гулять, ходить в аптеку и поликлинику. Он ссылался на состояние здоровья Бея: в частности, у него диагностированы проблемы с ногой и грыжа. Однако судья назначила экс-чиновнику «стандартный» домашний арест: с запретом выходить из дома, пользоваться средствами связи и общаться с причастными к уголовному делу.

По данным объединенной пресс-службы судов, на сегодня Бея и Белоуса обвиняют в получении взятки в 2,8 миллиона рублей. Они якобы выпросили эти деньги за общее покровительство у компании ООО «Стрит Профф», которая ранее выиграла несколько тендеров на установку дорожных ограждений. Посредником, по версии следствия, выступал подрядчик «Стрит Профф» — ООО «СевДорСтрой». Через него якобы передали предложение заплатить 4% от фактически полученных средств за 2023 год. За исполнение трех контрактов компании заплатили 69,8 миллиона рублей, соответственно, отдать просили 2,8 миллиона. Предприниматели, по данным СК, согласились заплатить и перевели деньги своему подрядчику, а тот в свою очередь передал их частями Игорю Бею. Чиновник, предположительно, оставил один миллион рублей себе, а 1,8 миллиона отдал своему руководителю.

Перечисленные суммы Уголовный кодекс определяет как взятку в особо крупном размере. Еще 31 октября была информация всего о полумиллионе рублей — соответственно, речь шла о более мягкой квалификации преступления.

Ранее «Фонтанка» показывала, как прошел суд с участием Андрея Белоуса. Он тоже под домашним арестом.

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Комментарии
4
AndrewBarsik
4 минуты
А Вы что думали - что они там в этом Центре комплексного благоустройства сидят и с утра до вечера и думают как комплексно благоустроить Санкт-Петербург? Ха-ха-ха! Не тут то было!
Граждан.ский
42 минуты
Раскольникова спрашивают, стоило ли убивать бабушку за 20 копеек. - А что? Одна бабушка 20 копеек, а 5 - уже рубль!
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