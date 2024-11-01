Арестован топ-менеджер швейной фабрики «Русь», подозреваемый в мошенничестве при поставках Минобороны РФ

Мещанский районный суд Москвы арестовал топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова по делу о мошенничестве АО «Военторг». Мужчина отправится под стражу до 30 декабря, сообщает 1 ноября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
По версии следствия, Громов вместе с другими фигурантами дела поставлял продукцию по госконтракту с Минобороны по завышенным ценам. Топ-менеджера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма, которую предположительно похитил подозреваемый, не разглашается.
По данным СПАРК, АО «Дзержинская швейная фабрика „Русь“» была зарегистрирована 24 года назад. Предприятие за последние пять лет занималось поставкой спецодежды, медицинских инструментов и оборудования. Крупнейшими заказчиками швейной фабрики были нижегородский санаторий для инвалидов «Пушкино», Пансионат ветеранов войны и труда, Центр соцреабилитации инвалидов и ветеранов «Витязь».
В 2020 году сумма госконтрактов составила 120 тысяч рублей, в 2021-м — 379 тысяч рублей, в 2020-м — 2,3 миллиона рублей, в 2019-м — 153,4 миллиона рублей. Уставный капитал швейной фабрики в 2024 году — 4,5 миллиона рублей.
Напомним, что 1 августа в Москве арестовали руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Следствие полагает, что в 2019 году руководитель «Военторга» вступил в сговор с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах, чтобы заключить госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 миллионов рублей.
После чего под домашний арест отправился гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, которого подозревают в мошенничестве с поставками имущества для нужд Минобороны. По версии следствия, он завысил цены на сырье и материалы при исполнении государственных контрактов на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО «Военторг», что и привело к хищению более 20 миллионов рублей.
Также ранее сообщалось о задержании и аресте экс-заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. По данным следствия, ущерб, который нанес генерал Булгаков государству, составил 1,3 миллиарда рублей.
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