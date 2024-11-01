В Ставрополье беспилотник упал на территории нефтебазы

Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в городе Светлограде утром 1 ноября. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам Владимирова, пострадавших при ЧП нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что почти сто украинских беспилотников сбили в Курской и Брянской областях с вечера 31 октября и в течение ночи 1 ноября. В Брянске БПЛА врезался в жилой дом, есть пострадавший.