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Общество В Курской и Брянской областях с вечера сбили почти сто беспилотников. В Крыму за ночь — двенадцать

В Курской и Брянской областях с вечера сбили почти сто беспилотников. В Крыму за ночь — двенадцать

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7 комментариев

Почти сто украинских беспилотников сбили в Курской и Брянской областях с вечера 31 октября и в течение ночи 1 ноября. В Брянске БПЛА врезался в жилой дом, есть пострадавший.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил, что с восьми часов вечера четверга в регионе силами ПВО были сбиты 38 беспилотников самолетного типа. В результате попадания БПЛА в жилой дом, по данным главы региона, пострадал один житель — он госпитализирован. На одном из этажей повредило фасад дома, окна и балкон.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале отчитался о 61 украинском беспилотнике, которые были сбиты с семи часов вечера минувшего дня.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. 36 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над Крымом, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области, и три — над территорией Белгородской области.

На местах работают оперативные и экстренные службы.

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Комментарии
7
Слава России!
1 час
молодцы, а чё с обломками?😂
AndrewBarsik
19 минут
Всё таки хотелось бы разъяснений от органов, уполномоченных такие разъяснения давать. Гражданам после прочтения таких новостей надлежит ликовать по поводу того, что беспилотников сбивают всё больше и больше, или надлежит переживать и испытывать страх по поводу того, что беспилотников сбивают всё больше и больше? Потому что ошибка в эмоциональном восприятии таких новостей может закончиться реальным сроком лишения свободы, а ясности как не было, так и нет.
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