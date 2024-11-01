В Курской и Брянской областях с вечера сбили почти сто беспилотников. В Крыму за ночь — двенадцать

Почти сто украинских беспилотников сбили в Курской и Брянской областях с вечера 31 октября и в течение ночи 1 ноября. В Брянске БПЛА врезался в жилой дом, есть пострадавший.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил, что с восьми часов вечера четверга в регионе силами ПВО были сбиты 38 беспилотников самолетного типа. В результате попадания БПЛА в жилой дом, по данным главы региона, пострадал один житель — он госпитализирован. На одном из этажей повредило фасад дома, окна и балкон.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале отчитался о 61 украинском беспилотнике, которые были сбиты с семи часов вечера минувшего дня.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. 36 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над Крымом, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области, и три — над территорией Белгородской области.

На местах работают оперативные и экстренные службы.