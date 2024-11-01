Остался всего месяц: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря, чтобы не получить штраф, — в карточках

Уже совсем скоро истекает срок уплаты налогов за 2023 год. В этом году их список увеличился. ФНС уже разослала уведомления россиянам. Расскажем в карточках, кому и сколько нужно заплатить, чтобы не нарваться на штраф.
- Какие налоги нужно заплатить
- Когда нужно оплатить налоги
- Что грозит за неуплату
- Кому не нужно платить налоги
- Льготы по земельному налогу
- Льготы по имущественному налогу
- Льготы по транспортному налогу
- Как получить льготу
Какие налоги нужно заплатить
Налог на имущество. Его должны оплатить владельцы домов, квартир, комнат, гаражей и иных помещений. Сумма зависит от кадастровой стоимости объекта.
Земельный налог. Его сумму придется внести на счет ФНС владельцам земельных участков по праву собственности, бессрочного пользования или пожизненно наследуемого владения. Сумма налога также рассчитывается от кадастровой стоимости участка.
Транспортный налог. Его должны оплатить владельцы автомобилей, мотоциклов, катеров и других средств передвижения, включая трактор или вертолет. Велосипедов и самокатов это не касается. Сумма, которую придется заплатить, у всех будет разной, она зависит от мощности транспортного средства, прописки водителя и наличия региональных льгот.
Налог по вкладам. Такие обязательства появились у россиян впервые. Это касается тех, чей доход по депозитам в 2023 году превысил 150 тысяч рублей. Со следующего года порог поднимут, и налог нужно будет платить, только если доход составит более 210 тысяч. Заплатить в таком случае придется 13%, если же за счет вклада удалось заработать более 5 млн, то 15%. Сумма может измениться в случае, если ЦБ проведет внеочередное заседание и изменит ключевую ставку.
Когда нужно оплатить налоги
Обычно платеж вносят до 1 декабря, но в 2024 году эта дата попадает на воскресенье. Поэтому срок сдвигается на понедельник, 2 декабря.
Что грозит за неуплату
В случае просрочки платежа будет капать пеня — одна трехсотая ставки рефинансирования Центробанка (21%) за каждый день. Но это еще не всё. Через полгода, то есть уже в июне, налоговая имеет право инициировать вынесение судебного приказа, который направят в банк или судебным приставам. Тогда задолженность взыщут принудительно за счет денежных средств или имущества.
Более того, нужно будет заплатить исполнительский сбор в размере 7% от долга, но не менее 1000 рублей. До погашения могут арестовать счета, удерживать деньги с зарплаты или пенсии, а также запретить выезд за границу и регистрацию имущества.
Кому не нужно платить налоги
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей пока освобождены от этой обязанности. Там попросту налоги на имущество физлиц еще не ввели.
Для части россиян оплата переносится. Это касается тех, кто проживает на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавших от паводка в Оренбургской области. Срок для них продлевается на год.
Льготы по земельному налогу
Есть список федеральных льготников, для которых земельный налог снижается в зависимости от размера участка. Из кадастровой стоимости вычитается стоимость шести соток, а налог начисляется на разницу. Если участок меньше, то ничего платить не нужно.
Кадастровая стоимость, простыми словами, — это сумма, в которую государство оценивает различные объекты недвижимости (квартиры, частные жилые дома, дачные участки, земли, гаражи, промышленные здания и так далее). В отличие от рыночной, которую устанавливает собственник, она не учитывает индивидуальные особенности, например, вид или ремонт.
Такое право имеют:
Герои Советского Союза и РФ, а также те, кто награжден орденом Славы трех степеней;
инвалиды с детства, дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;
участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР, партизаны;
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
пенсионеры и предпенсионеры (кому осталось не более пяти лет до заслуженного отдыха).
Местное законодательство может освободить от уплаты другие категории населения. Проверить наличие льгот можно в сервисе налоговой службы.
Льготы по имущественному налогу
Часть россиян может не платить этот налог вовсе за объекты, которые не используют для предпринимательской деятельности, а их стоимость не больше 300 млн рублей. К ним относятся:
Герои Советского Союза и РФ, а также те, кто награжден орденом Славы трех степеней;
инвалиды с детства, дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;
участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР, партизаны;
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
пенсионеры и предпенсионеры (кому осталось не более пяти лет до заслуженного отдыха);
Отдельно можно вынести категорию — военнослужащие. Сюда входят в том числе бывшие с общим стажем службы 20 лет и более, члены семей военных, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. К ним в 2024 году присоединились участники спецоперации и их семьи.
Многодетные россияне с тремя и более детьми получают скидку в размере стоимости пяти квадратных метров кадастровой стоимости или семи квадратных метров от площади дома.
Помимо федеральных льгот есть и региональные. Проверить, входите ли в число тех, кому они полагаются, можно на сайте ФНС.
Льготы по транспортному налогу
На федеральном уровне сейчас льгот нет. Однако в большинстве регионов от уплаты освобождают:
Героев Советского Союза и РФ;
ветеранов труда;
награжденных орденом Славы трех степеней;
инвалидов третьей группы;
многодетные семьи.
Наличие льготы можно проверить на сайте налоговой.
Как получить льготу
ФНС должна учитывать льготу автоматически. Но если вы проверили, что имеете на нее право, которое не применили при расчете, стоит лично обратиться в ближайший МФЦ или налоговую инспекцию с пакетом документов и заявлением на перерасчет. Также это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика». С собой нужно иметь:
паспорт;
бумаги, подтверждающие статус льготника;
свидетельство о праве собственности;
документы на дом или другое имущество;
справку о составе семьи;
свидетельства о рождении детей, если такие имеются.