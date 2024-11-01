Остался всего месяц: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря, чтобы не получить штраф, — в карточках

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Часть россиян может не платить этот налог вовсе за объекты, которые не используют для предпринимательской деятельности, а их стоимость не больше 300 млн рублей. К ним относятся:

Герои Советского Союза и РФ, а также те, кто награжден орденом Славы трех степеней;

инвалиды с детства, дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;

участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР, партизаны;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

пенсионеры и предпенсионеры (кому осталось не более пяти лет до заслуженного отдыха);

Отдельно можно вынести категорию — военнослужащие . Сюда входят в том числе бывшие с общим стажем службы 20 лет и более, члены семей военных, потерявших кормильца, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. К ним в 2024 году присоединились участники спецоперации и их семьи.

Многодетные россияне с тремя и более детьми получают скидку в размере стоимости пяти квадратных метров кадастровой стоимости или семи квадратных метров от площади дома.