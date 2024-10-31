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Общество В Таджикистане запретили GTA и Counter Strike. Компьютерные клубы ждут рейды

В Таджикистане запретили GTA и Counter Strike. Компьютерные клубы ждут рейды

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4 комментария

Жителям Таджикистана рекомендовали не играть в компьютерные игры GTA и Counter Strike, а компьютерным клубам запретили распространение игр и роликов с ними. Под их влиянием молодежь совершает преступления, сообщила пресс-служба полиции Душанбе в своем telegram-канале 30 октября.

«Согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Республики Таджикистан, играм „Counter Strike“ и „Grand Theft Auto (GTA) свойственны насилие, убийства и грабежи“, — говорится в сообщении ведомства. 

Полиция попросила соблюдать законы Таджикистана, которые запрещают распространение неэтичных и жестоких видеоигр как от владельцев компьютерных клубов, так и родителей детей. Кроме того, в игровых центрах пройдут рейды по выявлению нарушителей. 

«Управление МВД по г. Душанбе требует от всех владельцев таких центров впредь не допускать распространения этих игр», — предупреждают в пресс-службе. 

Подобная инициатива также рассматривалась в России. В Госдуме РФ в 2022 году предложили запретить распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие или содержат ненормативную лексику. Однако пока в России под запретом только контент, в котором присутствует пропаганда ЛГБТ*. По этой причине в июне этого года разработчики популярной игры «Клуб романтики» ограничили доступ к новелле в магазинах App Store и Google Play в России в ответ на требования Роскомнадзора.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Комментарии
4
NPC
9 минут
Лучше было бы,если они просто в страйк и ГТА игрались, а не всякий фундамент.
alexadmin
11 минут
Пусть лучше в Postal 2 играют!
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