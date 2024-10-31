В Таджикистане запретили GTA и Counter Strike. Компьютерные клубы ждут рейды

Жителям Таджикистана рекомендовали не играть в компьютерные игры GTA и Counter Strike, а компьютерным клубам запретили распространение игр и роликов с ними. Под их влиянием молодежь совершает преступления, сообщила пресс-служба полиции Душанбе в своем telegram-канале 30 октября.

Полиция попросила соблюдать законы Таджикистана, которые запрещают распространение неэтичных и жестоких видеоигр как от владельцев компьютерных клубов, так и родителей детей. Кроме того, в игровых центрах пройдут рейды по выявлению нарушителей.

Подобная инициатива также рассматривалась в России. В Госдуме РФ в 2022 году предложили запретить распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие или содержат ненормативную лексику. Однако пока в России под запретом только контент, в котором присутствует пропаганда ЛГБТ*. По этой причине в июне этого года разработчики популярной игры «Клуб романтики» ограничили доступ к новелле в магазинах App Store и Google Play в России в ответ на требования Роскомнадзора.