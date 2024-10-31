«Мы в этой дискуссии не принимаем участия». Песков высказался про хиджабы в школах

Кремль не принимает участия в дискуссии о запретах хиджабов в школах, заявил на брифинге 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, регионы решают эти вопросы самостоятельно.

«Смотрите, каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участия», — цитирует Пескова РИА Новости .

Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области опубликовало приказ, по которому в школах запрещено носить одежду и аксессуары, демонстрирующие религиозную принадлежность. Речь идет в том числе и о никабах, и о хиджабах.

Накануне депутат Госдумы Адам Делимханов заявил , что намерен добиться отмены запрета на ношение хиджабов в школах Владимирской области. Такое поручение ему дал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.

Высокопоставленный источник «Коммерсанта», близкий к руководству Владимирской области, заявил, что власти региона испытывают «легкое удивление» из-за возникшей ситуации. Собеседник издания подчеркнул, что решение владимирского министерства образования далеко не прецедентное, поэтому идти на попятную власти не собираются: «Оно соответствует и Конституции РФ, и законодательству об образовании. Было бы странным отменять это решение на основании каких-то публичных заявлений».