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Общество «Мы в этой дискуссии не принимаем участия». Песков высказался про хиджабы в школах

«Мы в этой дискуссии не принимаем участия». Песков высказался про хиджабы в школах

1 374
13 комментариев

Кремль не принимает участия в дискуссии о запретах хиджабов в школах, заявил на брифинге 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, регионы решают эти вопросы самостоятельно.

«Смотрите, каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участия», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области опубликовало приказ, по которому в школах запрещено носить одежду и аксессуары, демонстрирующие религиозную принадлежность. Речь идет в том числе и о никабах, и о хиджабах.

Накануне депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что намерен добиться отмены запрета на ношение хиджабов в школах Владимирской области. Такое поручение ему дал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.

Высокопоставленный источник «Коммерсанта», близкий к руководству Владимирской области, заявил, что власти региона испытывают «легкое удивление» из-за возникшей ситуации. Собеседник издания подчеркнул, что решение владимирского министерства образования далеко не прецедентное, поэтому идти на попятную власти не собираются: «Оно соответствует и Конституции РФ, и законодательству об образовании. Было бы странным отменять это решение на основании каких-то публичных заявлений».

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Комментарии
13
Cashmare
51 минута
какой бесполезный кремль, вообще ничего не решает и ни в чем не участвует, особенно когда с югов начинают раздаваться истеричные визги
alexpv
45 минут
Ни разу не понимаю, какое дело Кадырову или Делимханову до Владимирской области. Они же не в Чечне запрещают хиджабы носить. Или у нас уже Кадыров правитель России, ну если Песков и дальше будут голову в песок прятать, то так и будет.
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