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Общество Глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине в ответ на участие военных из КНДР

Глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине в ответ на участие военных из КНДР

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14 комментариев

Глава Пентагона Ллойд Остин не исключил участие военных из третьих стран в конфликте на Украине в ответ на возможное присутствие в зоне специальной военной операции военных из Северной Кореи. Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет 31 октября РИА Новости.

По словам Остина, вероятное участие военных КНДР в украинском конфликте может «вдохновить других на совершение различных действий». О каких именно странах идет речь, глава Пентагона не уточнил и добавил, что США не могут помешать военнослужащим КНДР принимать участие в военной операции.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон беспокоят сведения о присутствии северокорейских военных в Курской области и ВСУ должны атаковать их в случае пересечения украинской границы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что военнослужащие КНДР были переброшены в Курскую область и «он может это подтвердить». Генсек Североатлантического альянса назвал это «значительной эскалацией».

Ранее Госдума РФ ратифицировала договор между Москвой и Пхеньяном. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

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Комментарии
14
AndrewBarsik
1 час
Было у России только два союзника: армия и флот. А теперь их уже три. Прибавилась КНДР. Такого успеха в выстраивании альянсов ни одному русскому правителю со времен Рюрика не удавалось добиться.
Гость
1 час
Дедушку в раю заждались! Хоть страна и планета в целом вздохнет спокойно!
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