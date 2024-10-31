Глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине в ответ на участие военных из КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин не исключил участие военных из третьих стран в конфликте на Украине в ответ на возможное присутствие в зоне специальной военной операции военных из Северной Кореи. Об этом он заявил в ходе брифинга, пишет 31 октября РИА Новости.

По словам Остина, вероятное участие военных КНДР в украинском конфликте может «вдохновить других на совершение различных действий». О каких именно странах идет речь, глава Пентагона не уточнил и добавил, что США не могут помешать военнослужащим КНДР принимать участие в военной операции.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон беспокоят сведения о присутствии северокорейских военных в Курской области и ВСУ должны атаковать их в случае пересечения украинской границы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что военнослужащие КНДР были переброшены в Курскую область и «он может это подтвердить». Генсек Североатлантического альянса назвал это «значительной эскалацией».

Ранее Госдума РФ ратифицировала договор между Москвой и Пхеньяном. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.