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Город В Неве поднялась вода. Посмотрите, как заливает Новосмоленскую набережную

В Неве поднялась вода. Посмотрите, как заливает Новосмоленскую набережную

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3 комментария

В Неве вновь поднимается уровень воды. Ею вечером 30 октября залило часть Новосмоленской набережной, расположенной в Василеостровском районе Петербурга.

Петербуржцы наблюдают затопления Новосмоленской набережной, которая проходит от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей. Нева прибывает. Согласно данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 21:49, уровень у Горного института составляет 108 сантиметров.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также отмечает повышение уровня воды в Неве.

«Подъем уровня воды в Неве вчера даже не рассматривал, не первый раз чуть выше метра, скоро так будет часто, но это же не наводнение», — объяснил Колесов.

Напомним, сегодня на 15:54 на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды достиг 91 сантиметра. Однако утром показатель составлял 106 сантиметров. Наводнения в Петербурге фиксируются при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 сантиметр.

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Комментарии
5
lachavoje
27 минут
Как там новые насыпные территории поживают?
Lynnot78
1 минута
Как обычно, осенняя нагонная волна.
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