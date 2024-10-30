В Неве поднялась вода. Посмотрите, как заливает Новосмоленскую набережную

В Неве вновь поднимается уровень воды. Ею вечером 30 октября залило часть Новосмоленской набережной, расположенной в Василеостровском районе Петербурга.



Петербуржцы наблюдают затопления Новосмоленской набережной, которая проходит от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей. Нева прибывает. Согласно данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 21:49, уровень у Горного института составляет 108 сантиметров.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов также отмечает повышение уровня воды в Неве.



«Подъем уровня воды в Неве вчера даже не рассматривал, не первый раз чуть выше метра, скоро так будет часто, но это же не наводнение», — объяснил Колесов.



Напомним, сегодня на 15:54 на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды достиг 91 сантиметра. Однако утром показатель составлял 106 сантиметров. Наводнения в Петербурге фиксируются при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 сантиметр.