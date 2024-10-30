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Общество Ежей становится всё меньше. Эксперты опасаются исчезновения колючего животного

Ежей становится всё меньше. Эксперты опасаются исчезновения колючего животного

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9 комментариев

Западноевропейского, иначе европейского, ежа отнесли к видам животных, близким к уязвимому положению. Эксперты опасаются, что в будущем еж может вовсе исчезнуть как вид. Об этом говорится в пресс-релизе Международного союза охраны природы (IUCN, МСОП).

Согласно данным IUCN, за последние годы численность западноевропейских ежей сократилась более чем в половине стран Европы, где он обитает, в их числе Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды, Германия и Австрия. Как отмечают в пресс-релизе, в целом популяция ежей сократилась на 16–33%. Между тем в Баварии, Германии и Фландрии, расположенной в Бельгии, сокращение этого вида животного достигло 50%.

В связи с такими показателями Международный союз охраны природы изменил статус ежа с вида, «находящегося в безопасности», на «близкого к уязвимому положению» в Красном списке IUCN.

Причиной сокращения численности западноевропейских ежей связывают с расширением городских территорий, применением пестицидов и развитием дорожной инфраструктуры.

В России европейский еж обитает на территории от западных границ страны до Урала. Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как нужно вести себя при встрече с ежами.

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Комментарии
9
Zet
35 минут
у Пулковской обсерватории регулярно наблюдаю их...
Evil Dogooder
1 час
Ежей навалом кругом. Вечером за одну прогулку летом можно легко больше десятка встретить.
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