Ежей становится всё меньше. Эксперты опасаются исчезновения колючего животного

Западноевропейского, иначе европейского, ежа отнесли к видам животных, близким к уязвимому положению. Эксперты опасаются, что в будущем еж может вовсе исчезнуть как вид. Об этом говорится в пресс-релизе Международного союза охраны природы (IUCN, МСОП).



Согласно данным IUCN, за последние годы численность западноевропейских ежей сократилась более чем в половине стран Европы, где он обитает, в их числе Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды, Германия и Австрия. Как отмечают в пресс-релизе, в целом популяция ежей сократилась на 16–33%. Между тем в Баварии, Германии и Фландрии, расположенной в Бельгии, сокращение этого вида животного достигло 50%.



В связи с такими показателями Международный союз охраны природы изменил статус ежа с вида, «находящегося в безопасности», на «близкого к уязвимому положению» в Красном списке IUCN.



Причиной сокращения численности западноевропейских ежей связывают с расширением городских территорий, применением пестицидов и развитием дорожной инфраструктуры.



В России европейский еж обитает на территории от западных границ страны до Урала. Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как нужно вести себя при встрече с ежами.