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    Молоко не предлагать, колючек не касаться. Ежи на Елагином выходят знакомиться

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    В парках Петербурга и лесах Ленобласти активизировались ежи. Обычно они днём спят, а ночью выходят на охоту, но встретить их можно и в светлое время суток.

    «Много как-то ежей стало в ЦПКиО. Я даже сильно удивился такому количеству», — рассказывает 19 июля фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    Автор канала «Каждой твари по паре» зоолог Павел Глазков предупреждает, что ежей нельзя брать в руки и угощать молоком. У них нет фермента, расщепляющего лактозу, и молочные продукты вызывают у них сильнейшее расстройство пищеварения и могут привести к смерти. Ежи питаются лягушками, мышевидными грызунами, слизнями, насекомыми, поэтому если уж и подкармливать их, то фаршем, кусочками мяса или размоченным кошачьим или собачьим кормом. А брать ежа в руки небезопасно в первую очередь для самого человека. В его «шевелюре» скапливается большое количество блох и клещей, среди которых могут быть и энцефалитные. Некоторые ежи болеют бешенством, и заразиться им можно не только от укуса, но и просто уколовшись иголкой. «Лучше всего любоваться этими зверьками издали», — советует Павел Глазков.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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