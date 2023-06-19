Молоко не предлагать, колючек не касаться. Ежи на Елагином выходят знакомиться

Автор канала «Каждой твари по паре» зоолог Павел Глазков предупреждает, что ежей нельзя брать в руки и угощать молоком. У них нет фермента, расщепляющего лактозу, и молочные продукты вызывают у них сильнейшее расстройство пищеварения и могут привести к смерти. Ежи питаются лягушками, мышевидными грызунами, слизнями, насекомыми, поэтому если уж и подкармливать их, то фаршем, кусочками мяса или размоченным кошачьим или собачьим кормом. А брать ежа в руки небезопасно в первую очередь для самого человека. В его «шевелюре» скапливается большое количество блох и клещей, среди которых могут быть и энцефалитные. Некоторые ежи болеют бешенством, и заразиться им можно не только от укуса, но и просто уколовшись иголкой. «Лучше всего любоваться этими зверьками издали», — советует Павел Глазков.

