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Город Еще не снег, уже не дождь. В Петербурге пошел град

Еще не снег, уже не дождь. В Петербурге пошел град

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Днем 30 октября в Северной столице прошел град. Читатели «Фонтанки» поделились кадрами из разных районов города.

За два месяца осени в Петербурге из осадков были только дожди. Тепло никак не хотело отступать и до последнего радовало местных и гостей солнцем и приятной температурой. Однако в предпоследний день октября город накрыло одновременно и дождями, и сильными ветрами, и даже градом.

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Горожане заметили, как ледяными шариками засыпало Парфеновскую улицу и улицу Шкапина в Адмиралтейском районе. Также очевидцы поделились кадрами с природным явлением с Двинской улицы Кировского района Петербурга.

Судя по фотографиям, град буквально накрыл серый асфальт белой вуалью. Где-то вперемешку с градом на земле лежат желтые листья. Кажется, это сочетание напоминает нам о скором наступлении ноября.

В МЧС предупредили о том, что 31 октября в городе станет прохладнее. Ночью температура, скорее всего, опустится ниже нуля. На дорогах может появиться гололедица.

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