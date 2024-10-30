«Как это понимать?» Зеленского возмутило раскрытие секретной информации о «Томагавках» из его «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился раскрытием тайного пункта «плана победы», который включал в себя запрос на поставку американских ракет Tomahawk для ударов вглубь территории России. Зеленский спросил, означает ли это, что между партнерами нет ничего конфиденциального, пишет 30 октября ТАСС.

Зеленский указал на публикацию The New York Times, в которой издание со ссылкой на американских чиновников рассказало о запросе на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk. «Вы видите, что сейчас происходит в СМИ — они сказали, что Украина хотела получить много ракет, таких, как Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом», — негодовал Зеленский на пресс-конференции.

«Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - резюмировал он.

Ранее The New York Times сообщала, что один из секретных пунктов «плана победы» Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых в семь раз превышает показатели ракетных систем ATACMS. Как утверждает источник издания, США сочли это требование «совершенно невыполнимым». Собеседники издания рассказали, что в прошлом Байден обычно уступал и после первоначального отказа выполнял просьбы Украины, но в этот раз все усилия Зеленского закончились ничем, что его «совершенно ошеломило». Отмечается, что список украинских целей на территории РФ «значительно превышает» количество ракет, которые Вашингтон или любая другая страна могли бы предоставить Украине.