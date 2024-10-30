Бюджет фонда ОМС Петербурга составит почти 170 млрд рублей в 2025 году

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга в 2025 году составит 169,63 млрд рублей. Соответствующий законопроект в первом чтении 30 октября приняло Заксобрание.

Доходы и расходы ТФОМС по сравнению с 2024 годом выросли на 5,2 %. Доходы и расходы на 2026 год составят 179,3 млрд, в 2027 году — 185,66 млрд рублей.

Депутат от «Справедливой России — За правду» Михаил Амосов рассказал о жалобах избирателей на маршрутизацию посещения врачей, когда, чтобы попасть к профильному врачу, сначала надо побывать у терапевта. Глава ТФОМС Николай Звоник пояснил, что необходимо следить за изменением состояния и диагноза, поэтому важно, чтобы терапевт заново и, может, «более въедливо» посмотрел пациента.

Ранее в этот день парламент в первом чтении принял законопроект о бюджете Петербурга на следующие три года.