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Город Бюджет фонда ОМС Петербурга составит почти 170 млрд рублей в 2025 году

Бюджет фонда ОМС Петербурга составит почти 170 млрд рублей в 2025 году

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6 комментариев

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга в 2025 году составит 169,63 млрд рублей. Соответствующий законопроект в первом чтении 30 октября приняло Заксобрание.

Доходы и расходы ТФОМС по сравнению с 2024 годом выросли на 5,2 %. Доходы и расходы на 2026 год составят 179,3 млрд, в 2027 году — 185,66 млрд рублей.

Депутат от «Справедливой России — За правду» Михаил Амосов рассказал о жалобах избирателей на маршрутизацию посещения врачей, когда, чтобы попасть к профильному врачу, сначала надо побывать у терапевта. Глава ТФОМС Николай Звоник пояснил, что необходимо следить за изменением состояния и диагноза, поэтому важно, чтобы терапевт заново и, может, «более въедливо» посмотрел пациента.

Ранее в этот день парламент в первом чтении принял законопроект о бюджете Петербурга на следующие три года.

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Комментарии
6
Maik5
44 минуты
Людям наплевать на биллиарды и триллиарды. Надо хорошее медобслуживание видеть.
282437267
47 минут
"выросли" на 5.2 при инфляции более 10? а на лекарства и медоборудование - значительно большей? населенец сха вает?
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