Арестовано имущество гендиректора швейной фабрики, обвиняемого по делу о даче взятки при госзаказе Минобороны РФ

Арестовано имущество гендиректора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере при выполнении госзаказа Минобороны РФ. Об этом 30 октября сообщает Следственный комитет РФ.

«Военными следователями <…> заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в размере 4 миллионов рублей. Предположительно, сделано это было для того, чтобы «Княгинская швейная фабрика» занялась госконтрактом. Его общая сумма — 574 миллиона рублей.

В августе текущего года арестовали Владимира Демчика. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.