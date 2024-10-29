Маленькая дочь, работа в супермаркете, машина. Что известно о мужчине, сгоревшем в центре Петербурга

В минувшее воскресенье во дворе на Лиговском, 53, нашли обгоревший труп мужчины — по официальным документам, в том числе тем, которые 29 октября были переданы в суд, он проходил как «неустановленный». По данным «Фонтанки», ко вторнику правоохранителям удалось установить личность погибшего — это 35-летний уроженец Саратова, который в прошлом вел отнюдь не маргинальный образ жизни. Однако пару дней назад, предположительно, именно его застал спящим у подвала дома ранее судимый Андрей Романов, который с помощью обертки от колбасы , по данным следствия, поджег не подозревающего ни о чем мужчину.

В соцсетях предполагаемой жертвы все как у обычного мужчины его лет — молодая жена, которую он называл первой «любляшкой», вторая появилась на свет 11 мая 2020 года — это дочь. Пять лет назад пара сыграла свадьбу в Саратове, где предполагаемый погибший родился. Его «любляшки» — главный объект публикаций последних лет. Судя по всему, у мужчины был черный Polo, летом он возил семью на море. Жила пара скромно, но не бедствовала. С сентября 2021 года публикации в запрещенной сегодня социальной сети прекращаются.