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Происшествия Маленькая дочь, работа в супермаркете, машина. Что известно о мужчине, сгоревшем в центре Петербурга

Маленькая дочь, работа в супермаркете, машина. Что известно о мужчине, сгоревшем в центре Петербурга

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17 комментариев

В минувшее воскресенье во дворе на Лиговском, 53, нашли обгоревший труп мужчины — по официальным документам, в том числе тем, которые 29 октября были переданы в суд, он проходил как «неустановленный». По данным «Фонтанки», ко вторнику правоохранителям удалось установить личность погибшего — это 35-летний уроженец Саратова, который в прошлом вел отнюдь не маргинальный образ жизни. Однако пару дней назад, предположительно, именно его застал спящим у подвала дома ранее судимый Андрей Романов, который с помощью обертки от колбасы, по данным следствия, поджег не подозревающего ни о чем мужчину.

По информации «Фонтанки», саратовец работал на мебельном производстве, в Петербурге ему удалось устроиться в один из сетевых супермаркетов.

В соцсетях предполагаемой жертвы все как у обычного мужчины его лет — молодая жена, которую он называл первой «любляшкой», вторая появилась на свет 11 мая 2020 года — это дочь. Пять лет назад пара сыграла свадьбу в Саратове, где предполагаемый погибший родился. Его «любляшки» — главный объект публикаций последних лет. Судя по всему, у мужчины был черный Polo, летом он возил семью на море. Жила пара скромно, но не бедствовала. С сентября 2021 года публикации в запрещенной сегодня социальной сети прекращаются.

Во «ВКонтакте» последний раз мужчина заходил два дня назад. Как раз в тот день и произошел поджог на Лиговском.

Подозреваемого нашли 28-го числа в Тверской области. Задержанный поначалу признался, что бросил в сторону спящего человека окурок, а затем испугался и убежал. Однако во вторник судья зачитала показания уже обвиняемого в особо жестоком убийстве из хулиганских побуждений Андрея Романова. Фигурант рассказал, что поджечь мужчину получилось лишь со второго раза. Куйбышевский районный суд отправил его под стражу до 28 декабря.

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Комментарии
17
261706021
44 минуты
Отправят на сво и сделают героя из него.
Абрикосов
1 час
для таких смертная казнь и нужна!!!
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