Стоял и смотрел, как горит мужчина. Обвиняемый в особо жестоком убийстве в центре Петербурга арестован

В следственный изолятор уедет фигурант дела об убийстве в центре Петербурга. Андрей Романов признался, что брошенная на бездомного горящая обёртка не была случайностью.

Как сообщает 29 октября корреспондент «Фонтанки», 35-летнего Романова доставили в Куйбышевский районный суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершённом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Самую строгую меру поддержала прокуратура.

По версии следствия, 27 октября пьяный Романов без повода бросил горящую полиэтиленовую обертку от колбасы в бездомного, который спал в подвале на Лиговском проспекте. Мужчина получил ожоги 75 % тела и умер.

Романов признал вину. С его слов, с первого раза пламя не разгорелось, и он ещё раз поджёг упаковку. «Стоял и смотрел, как горит одежда на мужчине», — зачитали в суде показания фигуранта.

При задержании Романов описывал случившееся несколько иначе. Он рассказал, что в тот день приехал на Московской вокзал, купил пиво и пошёл его пить в арку дома на Лиговском проспекте. Затем достал сигарету, а бычок кинул в подвал, где находился спящий человек (его он якобы не видел). Осознав случившееся, испугался и убежал.