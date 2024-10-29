Водителя упавшего в Мойку автобуса ждет новый суд. Его обвиняют в фиктивной регистрации 46 мигрантов

Водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшон Курбонов обвиняется в фиктивной регистрации 46 мигрантов в своей квартире на проспекте Металлистов.

Как сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга, после вручения мужчине обвинительного заключения дело отправят на рассмотрение в суд. По данным следствия, Курбонов ставил на миграционный учет иностранцев с апреля 2022 года по май 2024-го с целью заработка.

На прошлой неделе Курбонов заслушал приговор по делу упавшего с Поцелуева моста автобуса. За ДТП, в котором погибло семь человек, водитель получил шесть лет колонии. Однако адвокат Курбонова посчитал, что приговор его подзащитному слишком суров. Сам подсудимый признал свою вину полностью и неоднократно говорил о раскаянии в случившемся.