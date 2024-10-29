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Общество Водителя упавшего в Мойку автобуса ждет новый суд. Его обвиняют в фиктивной регистрации 46 мигрантов

Водителя упавшего в Мойку автобуса ждет новый суд. Его обвиняют в фиктивной регистрации 46 мигрантов

2 990
15 комментариев

Водитель упавшего в Мойку автобуса Рахматшон Курбонов обвиняется в фиктивной регистрации 46 мигрантов в своей квартире на проспекте Металлистов.

Как сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга, после вручения мужчине обвинительного заключения дело отправят на рассмотрение в суд. По данным следствия, Курбонов ставил на миграционный учет иностранцев с апреля 2022 года по май 2024-го с целью заработка. 

На прошлой неделе Курбонов заслушал приговор по делу упавшего с Поцелуева моста автобуса. За ДТП, в котором погибло семь человек, водитель получил шесть лет колонии. Однако адвокат Курбонова посчитал, что приговор его подзащитному слишком суров. Сам подсудимый признал свою вину полностью и неоднократно говорил о раскаянии в случившемся.

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Комментарии
15
280274738
2 часа
9 лет колонии за убийство 7 человек-это сурово???? да пожизненно сажать надо. он отнял жизни 7 человек
Отец Родной
2 часа
Значит по делу предъявить нечего, но холопов надо порадовать козлом отпущения...
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