IT-специалиста из Москвы признали виновным в госизмене в пользу США

В Москве суд приговорил к 13,5 года лишения свободы за госизмену в пользу США IT-специалиста Фируза Дадобоева. Кроме отбывания срока в колонии строгого режима, ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщило РИА Новости 29 октября со ссылкой на ФСБ.

По версии следствия, Дадобоев располагал информацией, содержащей государственную тайну, и собирался передать ее представителю разведки США, для чего пошел на контакт с ЦРУ. Дадобоева задержали в октябре 2022 года.

Сам IT-специалист вину признал и раскаялся.

Об аресте Дадобоева писал РБК в декабре 2022 года. Отмечалось, что мужчина — уроженец Таджикистана с двойным гражданством.