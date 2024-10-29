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Общество IT-специалиста из Москвы признали виновным в госизмене в пользу США

IT-специалиста из Москвы признали виновным в госизмене в пользу США

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12 комментариев

В Москве суд приговорил к 13,5 года лишения свободы за госизмену в пользу США IT-специалиста Фируза Дадобоева. Кроме отбывания срока в колонии строгого режима, ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщило РИА Новости 29 октября со ссылкой на ФСБ.

По версии следствия, Дадобоев располагал информацией, содержащей государственную тайну, и собирался передать ее представителю разведки США, для чего пошел на контакт с ЦРУ. Дадобоева задержали в октябре 2022 года.

Сам IT-специалист вину признал и раскаялся.

Об аресте Дадобоева писал РБК в декабре 2022 года. Отмечалось, что мужчина — уроженец Таджикистана с двойным гражданством.

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Комментарии
12
В д. Гадюкино - дожди.
3 часа
Понятно. А что с рублём?
280896530
2 часа
Хорошая реклама для будущих ITшников. И конкурсы интересные :) Продолжайте.
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