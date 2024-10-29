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Происшествия Мужчину, два месяца дрейфовавшего в Охотском море, выписали. Он поедет домой

Мужчину, два месяца дрейфовавшего в Охотском море, выписали. Он поедет домой

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Михаил Пичугин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выписан из Магаданской областной больницы и отправляется домой в Бурятию. Об этом 29 октября сообщает правительство Магаданской области.

«В Улан-Удэ его ждет реабилитация под контролем местных медиков. По словам врачей, состояние пациента не внушает опасений, авиаперелет ему не противопоказан», — отмечается в сообщении.

Вопрос отправки Михаила домой Магаданская область и Бурятия отрабатывали вместе. Транспортные расходы обещает компенсировать бурятское правительство. Медики республики были на связи с магаданскими коллегами, отслеживали состояние пациента и выражают благодарность колымским врачам. Дома мужчине предложат необходимую реабилитацию.

Напомним, 9 августа двое братьев и 15-летний сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» отправились в плавание из Хабаровского края на Сахалин. Предполагалось, что они преодолеют 150 километров за несколько часов, но дорога растянулась, у катамарана заглох мотор. Вскоре пропала связь. Начались поиски. В середине октября лодку нашли. Жив был только Михаил, он похудел на 50 килограммов. Тела его брата и племянника были здесь же, в лодке. Спасенного доставили в порт Магадана, во время госпитализации он молчал, был в тяжелом состоянии, но в сознании. Планировалось, что компанию родственникам также составит дочь Михаила, но перед отправлением она захотела домой. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Охотское море Пропало судно Камчатка Магадан
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