Мужчину, два месяца дрейфовавшего в Охотском море, выписали. Он поедет домой

Напомним, 9 августа двое братьев и 15-летний сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» отправились в плавание из Хабаровского края на Сахалин. Предполагалось, что они преодолеют 150 километров за несколько часов, но дорога растянулась, у катамарана заглох мотор. Вскоре пропала связь. Начались поиски. В середине октября лодку нашли. Жив был только Михаил, он похудел на 50 килограммов. Тела его брата и племянника были здесь же, в лодке. Спасенного доставили в порт Магадана, во время госпитализации он молчал, был в тяжелом состоянии, но в сознании. Планировалось, что компанию родственникам также составит дочь Михаила, но перед отправлением она захотела домой. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.