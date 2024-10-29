На Noize MC* составлен протокол за дискредитацию армии

Столичные полицейские обвинили в дискредитации армии известного под псевдонимом Noize MC рэп-исполнителя Ивана Алексеева* (признан в РФ иноагентом) и составили в отношении него протокол по делу об административном правонарушении. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес исполнителя в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В июне 2023 года суд оштрафовал его за отсутствие маркировки иноагента в двух постах «ВКонтакте» на сумму 30 тысяч рублей. В ноябре 2023 года он был признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Непредоставление иноагентом в уполномоченный орган обязательных сведений»), суд снова назначил штраф в 30 тысяч рублей. 3 апреля 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях. В мае этого года ему грозило уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. С 2022 года Алексеев проживает в Литве.