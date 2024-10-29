На Noize MC* составлен протокол за дискредитацию армии

Столичные полицейские обвинили в дискредитации армии известного под псевдонимом Noize MC рэп-исполнителя Ивана Алексеева* (признан в РФ иноагентом) и составили в отношении него протокол по делу об административном правонарушении. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
За дискредитацию российских Вооруженных сил по статье 20.3.3. КоАП РФ грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес исполнителя в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В июне 2023 года суд оштрафовал его за отсутствие маркировки иноагента в двух постах «ВКонтакте» на сумму 30 тысяч рублей. В ноябре 2023 года он был признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Непредоставление иноагентом в уполномоченный орган обязательных сведений»), суд снова назначил штраф в 30 тысяч рублей. 3 апреля 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях. В мае этого года ему грозило уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. С 2022 года Алексеев проживает в Литве.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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