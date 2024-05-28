ТАСС: Noize MC грозит уголовное дело за нарушение правил иноагентов

Рэп-исполнитель Иван Алексеев*, известный как Noize MC (признан в РФ иноагентом), может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает 28 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С 2022 года музыкант проживает в Литве.
Алексеев несколько раз за год привлекался к административной ответственности за то, что не указывал статус иноагента (статья 19.34 КоАП РФ), и теперь ему грозит уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Статья 330.1 УК РФ предусматривает до двух лет реального лишения свободы и штраф от 300 тысяч рублей.
В июне 2023 года суд оштрафовал Алексеева за отсутствие маркировки иноагента в двух постах «ВКонтакте» на сумму 30 тысяч рублей. В ноябре 2023 года он был признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Непредоставление иноагентом в уполномоченный орган обязательных сведений»), суд снова назначил штраф в 30 тысяч рублей. 3 апреля 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях.
* Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.