ТАСС: Noize MC грозит уголовное дело за нарушение правил иноагентов

Рэп-исполнитель Иван Алексеев*, известный как Noize MC (признан в РФ иноагентом), может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает 28 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С 2022 года музыкант проживает в Литве.

Алексеев несколько раз за год привлекался к административной ответственности за то, что не указывал статус иноагента (статья 19.34 КоАП РФ), и теперь ему грозит уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Статья 330.1 УК РФ предусматривает до двух лет реального лишения свободы и штраф от 300 тысяч рублей.

