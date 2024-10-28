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Происшествия Сгоревшего на глазах у людей в центре Петербурга мужчину подожгли специально. Подозреваемый успел доехать до Бологого

Сгоревшего на глазах у людей в центре Петербурга мужчину подожгли специально. Подозреваемый успел доехать до Бологого

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16 комментариев

Мужчину, который сгорел на глазах у прохожих в центре Петербурга, подожгли намеренно. Подозреваемый успел уехать из города и добраться до Бологого, где его и задержали. Подробности 28 октября сообщает городской Следственный комитет, возбудивший уголовное дело об убийстве.

Страшная картина предстала взорам прохожих накануне вечером у входа в подвал дома 53 по Лиговскому проспекту, там огнем был охвачен человек. Когда пламя потушили, мужчина уже не подавал признаков жизни.

Следствие полагает, что 35-летний уроженец Петрозаводска в тот вечер был пьян и внезапно решил поджечь мужчину, с которым раньше даже не был знаком. После этого он скрылся из города и добрался до Тверской области.

Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Две недели назад похожее произошло на Липовой аллее рядом со станцией метро «Старая Деревня».

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Комментарии
16
Noid
43 минуты
Нелюдь.
VKuser1708951
1 час
Надеюсь, он пожизненное за это получит...
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