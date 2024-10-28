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Происшествия Биологическому отцу убитого в Екатеринбурге 6-летнего Далера суд отказал в компенсации в 5 млн рублей

Биологическому отцу убитого в Екатеринбурге 6-летнего Далера суд отказал в компенсации в 5 млн рублей

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1 комментарий

В Екатеринбурге прошло второе судебное заседание по делу об убийстве 6-летнего Далера Бобиева, в котором обвиняют его опекуна Веронику Наумову. Гарнизонный суд Екатеринбурга ранее приговорил ее мужа Александра Наумова к пяти годам колонии за истязания ребенка. Мужчину вернули со специальной военной операции и лишили воинского звания. Родному отцу мальчика суд отказал в компенсации. Подробности 28 октября сообщает E1.RU.

Во время заседания допросили потерпевшего по делу — биологического отца Далера — Худжановиддина Бобиева. Мужчина рассказал, что во время общения с сыном по видеосвязи видел у мальчика следы ожогов на руках. После, по его словам, общение с ребенком Наумова якобы ограничивала под разными предлогами. Отец утверждает, что, когда Далер был уже мертв, опекун выдавала за него другого ребенка, который говорил с ним по телефону.

«Сейчас мы уже пониманием, что это был другой ребенок. Тогда мальчик сказал буквально пару фраз: „Да, папа, я пошел гулять, папа“», — прозвучало в судебном заседании.

Представитель управления соцполитики Свердловской области пояснила, что после смерти Далера сумма незаконно полученных Наумовой средств составила 112 689 рублей, из них 69 тысяч на содержание ребенка, остальные — вознаграждение опекуна.

При этом в выплате компенсации в размере 5 миллионов рублей суд биологическому отцу ребенка отказал. Адвокат потерпевшей стороны заявил, что они намерены оспорить это решение.

Летом прошлого года 6-летнего Далера искали три дня. 29 июня его тело обнаружили в гараже, который арендовала семья Наумовых. Выяснилось, что мальчик погиб еще полгода назад. Веронику Наумову, которая была опекуном мальчика, задержали. С ее слов, ребенок утонул в ванной. Она якобы испугалась, что у нее заберут других детей, поэтому спрятала его тело в гараже. При этом еще полгода Наумова получала выплаты за ребенка. Старшая сестра Далера говорила, что опекун жестоко наказывала ребенка за любую провинность. «Фонтанка» подробно писала об этой истории.

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Комментарии
2
Klaustrofobik
31 минута
Скрепно, что...
Гоша Белградский
1 минута
И правильно. А то только за компенсацией и прорисовался...
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