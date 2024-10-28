Цветущий Финский залив может задержаться и на ноябрь

Запоздалое цветение Финского залива, которое накануне удивило отдыхающих в Курортном районе Петербурга, может продолжиться даже в ноябре, если температура воды не упадет ниже 4 градусов. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Росприроднадзора 28 октября.

Удивительное для осеннего времени года состояние воды заметили на пляже в поселке Репино. Вода у берега и песок окрасились в ярко-зеленый цвет, что является результатом цветения и отмирания сине-зеленых водорослей.

«Сине-зеленые и зеленые водоросли развиваются при температуре от 4 до 23 гр. Согласно имеющимся в управлении сведениям, средняя температура воды в Финском заливе за последние две недели составляла порядка +9 гр.», — указали специалисты.

Росту, развитию и отмиранию водорослей, имеющих яркий пигмент, этой осенью поспособствовала непривычно теплая погода. Кроме изменения цветности воды от ярко зеленого до изумрудного цвета период цветения водорослей может привести к замору рыбы из-за снижения в воде кислорода.

Ранее «Фонтанка» писала, что такой насыщенный цвет залив имеет только в Репино, ближе к Солнечному вода существенно чище, но немного зеленого оттенка еще есть на песке. Напомним, что чаще природное явление замечают ближе к концу лета или в жаркие периоды. Купаться в такой воде не рекомендуется.