В Репино Финский залив стал болотно-зеленым

Финский залив в Курортном районе Петербурга стал более походить на свою версию в летнее время. Удивительное для осеннего времени года состояние воды заметили на пляже в поселке Репино. Картину, похожую на запоздалое цветение, в это воскресенье, 27 октября, запечатлел корреспондент «Фонтанки».

Залив в районе Репино из-за водорослей стал более походить на болото. На снимках видны зеленые волны и яркая полоса вдоль береговой линии, перекрывшая цвет песка.

Такой насыщенный цвет залив имеет только в Репино, ближе к Солнечному вода существенно чище, но немного зеленого оттенка еще есть на песке. В Сестрорецке залив чистый.

«Фонтанка» обратилась за комментариями в пресс-службу Роспотребнадзора и комитет по природопользованию и охране окружающей среды.

Тем временем в Петербурге столбики термометров держались на отметке 9-11 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Напомним, обычно вода в водоемах зеленеет в результате цветения синезеленых водорослей, или цианобактерий. Чаще природное явление замечают ближе к концу лета или в жаркие периоды. Купаться в такой воде не рекомендуется.