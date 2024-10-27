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Город В Петербурге в понедельник испортится погода

В Петербурге в понедельник испортится погода

3 957
2 комментария

Об ухудшении погоды предупреждает жителей Петербурга городское управление МЧС 27 октября. Рабочая неделя начнется с сильного ветра.

По данным синоптиков, порывы ветра местами ожидаются до 15 м/с.

В последнее воскресенье октября Петербург продолжает находиться под влиянием северной периферии антициклона. Температура воздуха в городе на 4–5 градусов выше климатической нормы. В понедельник — временами дожди и плюс 9–11 градусов.

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Комментарии
2
280893275
18 минут
Ну а ежели не испортится, кто отвечать будет. Ты же зловонная речка сразу открестишься.
Гость
48 минут
Штож.
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