В Петербурге в понедельник испортится погода

Об ухудшении погоды предупреждает жителей Петербурга городское управление МЧС 27 октября. Рабочая неделя начнется с сильного ветра.
По данным синоптиков, порывы ветра местами ожидаются до 15 м/с.
В последнее воскресенье октября Петербург продолжает находиться под влиянием северной периферии антициклона. Температура воздуха в городе на 4–5 градусов выше климатической нормы. В понедельник — временами дожди и плюс 9–11 градусов.
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