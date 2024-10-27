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Город Антициклон держит в Петербурге теплую погоду. Температура на 4 градуса выше климатической нормы

Антициклон держит в Петербурге теплую погоду. Температура на 4 градуса выше климатической нормы

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Петербург продолжит находиться под влиянием северной периферии антициклона. Температура воздуха в городе на 4-5 градусов выше климатической нормы, пишет 27 октября ведущий специалист центра »ФОБОС» Михаил Леус.

Погода ожидается облачная, с прояснениями. Вероятность дождя минимальна, а воздух прогреется до 9-11 градусов, в Ленинградской области — до 12 градусов тепла.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с. В понедельник временами дожди и плюс 9-11 градусов.

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