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Происшествия Майор Сентемов арестован

Майор Сентемов арестован

13 163
24 комментария

Суд в Петербурге отправил под стражу майора полиции Руслана Сентемова по делу о превышении полномочий. Процесс закрыли для слушателей.

Меру Сентемову определила судья Октябрьского районного суда Наталья Рябова 28 октября. По ходатайству следователя процесс проходил в закрытом режиме. Объединенная пресс-служба судов сообщает, что Сентемов признал вину и раскаялся.

Сентемов останется под стражей до 25 декабря.

Майора обвиняют в превышении полномочий при задержании продавца и управляющего магазином на набережной Мойки — в нем ночью продавали алкоголь. Сентемов вытащил задержанного из служебного автомобиля, дал ему несколько оплеух и ударил головой в голову. Эпизод запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

Подробнее о том, как и за что замначальника полиции по Центральному району, которого знает вся петербургская оппозиция, ударил коммерсанта, мы писали здесь.

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Комментарии
24
Исаак Егорович
1 час
Видишь полицию перейди на другую сторону дороги! Старая народная мудрость!
279486041
1 час
На улице запросто, без стеснения. Что же он в подвальных кабинетах творил?
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