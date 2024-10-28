Майор Сентемов арестован

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







Суд в Петербурге отправил под стражу майора полиции Руслана Сентемова по делу о превышении полномочий. Процесс закрыли для слушателей.

Меру Сентемову определила судья Октябрьского районного суда Наталья Рябова 28 октября. По ходатайству следователя процесс проходил в закрытом режиме. Объединенная пресс-служба судов сообщает, что Сентемов признал вину и раскаялся.

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







Сентемов останется под стражей до 25 декабря.

Майора обвиняют в превышении полномочий при задержании продавца и управляющего магазином на набережной Мойки — в нем ночью продавали алкоголь. Сентемов вытащил задержанного из служебного автомобиля, дал ему несколько оплеух и ударил головой в голову. Эпизод запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

Подробнее о том, как и за что замначальника полиции по Центральному району, которого знает вся петербургская оппозиция , ударил коммерсанта, мы писали здесь.