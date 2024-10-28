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Происшествия Стало известно состояние ребёнка, покусанного собаками на Мебельной улице в Петербурге

Стало известно состояние ребёнка, покусанного собаками на Мебельной улице в Петербурге

2 678
6 комментариев

Шестиклассник находится в реанимации после нападения собак на Мебельной улице в Петербурге. Перевязки 12-летнему пациенту выполняют под наркозом.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Приморского района 28 октября, состояние ребёнка, госпитализированного накануне, остаётся тяжёлым. Собаки покусали его на Мебельной улице, 10. Это объект незавершённого строительства, который находится в федеральной собственности. Из-за этого в администрации пока не могут с уверенностью сказать, от зубов каких собак пострадал мальчик — бродячих или тех, что охраняли территорию недостроя.

Тем не менее в комитет по благоустройству уже подали заявку на отлов бродячих псов, если они есть в округе. Руководству федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА», в собственности которого находится объект, направлено письмо с просьбой проверить целость забора вокруг территории.

Шестиклассник позвонил в полицию с просьбой защитить его от собак накануне днём. Мальчик рассказал, что прячется в недостроенном здании, а животные не уходят.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что на Мебельную улицу незамедлительно выехал наряд патрульной службы. Собак разогнали полицейские. В ведомстве животных называют бездомными.

По предварительным данным Следственного комитета, ребёнка покусали бродячие псы. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. В прокуратуре добавили, что проверят, как исполняется законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак со стороны ответственных должностных лиц.

В июне на Мебельной улице покусали молодую пару, гулявшую по заброшке. Пострадавший рассказал, что он и подруга хотели сфотографироваться и уйти, но на выходе на них набросились собаки без хозяина. На крики молодых людей никто не отреагировал.

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Комментарии
6
Noisymouse
26 минут
Ну, разбирались же уже с этой Мебельной, 10 в прошлый раз. Огромная территория с недостроем в центре, за глухим забором. Какого рожна покусанным там надо??
Андрей К._5e4ce28835681
8 минут
Сейчас собачники подтянутся, начнут доказывать, что собаки не виноваты, а виноваты сами покусанные, и что собаки лучше людей, и что чем лучше они узнают людей, тем больше любят собак, и так далее. На самом деле эту поговорку они понимают так: чем больше они любят собак, тем больше ненавидят людей.
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