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Происшествия Нападение бродячих собак на ребёнка в Петербурге стало уголовным делом

Нападение бродячих собак на ребёнка в Петербурге стало уголовным делом

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11 комментариев

Халатность увидело следствие в нападении собак на школьника в Приморском районе Петербурга. Животные на Мебельной улице бросаются на людей как минимум второй раз с начала лета.

О возбуждении уголовного дела о халатности (293 УК) 28 октября сообщили в петербургском Следственном комитете. По предварительным данным ведомства, собаки, от которых 12-летний шестиклассник накануне прятался в заброшенном здании на Мебельной улице, были бродячими.

Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Его кусали за лицо, грудь, ноги и руки.

Расследование дела поставила на контроль прокуратура. Надзорное ведомство в свою очередь проверит, как исполняют законодательство об обращении с животными.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак со стороны ответственных должностных лиц», — сообщили в прокуратуре.

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Комментарии
12
ryyf
16 минут
Стрелять и всё. А если " зоозащитники" будут орать, то и их тоже.
avtech
40 минут
в Купчино несколько лет стая людей грызла дело завели а толку никакого, как они будут сами себя сажать
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