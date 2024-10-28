Нападение бродячих собак на ребёнка в Петербурге стало уголовным делом

Халатность увидело следствие в нападении собак на школьника в Приморском районе Петербурга. Животные на Мебельной улице бросаются на людей как минимум второй раз с начала лета.

О возбуждении уголовного дела о халатности (293 УК) 28 октября сообщили в петербургском Следственном комитете. По предварительным данным ведомства, собаки, от которых 12-летний шестиклассник накануне прятался в заброшенном здании на Мебельной улице, были бродячими.

Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии . Его кусали за лицо, грудь, ноги и руки.

Расследование дела поставила на контроль прокуратура. Надзорное ведомство в свою очередь проверит, как исполняют законодательство об обращении с животными.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак со стороны ответственных должностных лиц», — сообщили в прокуратуре.