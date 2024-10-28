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Происшествия За ночь в четырёх регионах уничтожен 21 беспилотник

За ночь в четырёх регионах уничтожен 21 беспилотник

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2 комментария

За ночь 28 октября дежурные средства ПВО, отражая атаки на российские регионы, уничтожили и перехватили 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Больше всего БПЛА перехвачено над Белгородской областью — 13. Ещё шесть над Брянской, один над Воронежской и один — над Курской областью, отчитывается Минобороны.

В Воронежской области, как уже писала «Фонтанка», атака велась с вечера. Есть повреждениях на двух промышленных предприятиях, пострадали два человека.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз информирует, что пострадавших и разрушений нет. В телеграм-каналах белгородского губернатора Вячеслава Гладкова и курского губернатора Алексея Смирнова о последствиях ночных атак не сообщается.

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Комментарии
2
VKuser174198221
2 часа
Самое опасное в БПЛА - его обломки!
Rostik37
3 часа
"После атаки БПЛА на два воронежских предприятия начался пожар, есть пострадавшие" - Так они все сбиты или таки долетели осколки от сбитых БПЛА до целей?
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