«Автомобилисты, переобуйтесь». В начале ноября Центральную Россию завалит снегом

В Центральной России, Поволжье, на Урале и Западной Сибири в начале ноября повалит снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Евгений Тишковец. Перемены погоды будут особенно опасны для автомобилистов.

Со слов синоптика, в следующие выходные в российской столице осадки пойдут преимущественно в виде белых хлопьев с метелью — наступит «автомобильная» зима. А вот в оставшуюся неделю октября «начнется мерзкая осенняя погода», среднесуточная температура воздуха будет постепенно снижаться. Уже в четверг Москву накроет мокрый снег.

В праздничные дни — 3 и 4 ноября — над городом закружит метель, видимость на дорогах ухудшится. Из-за сложных метеоусловий ожидается сложная обстановка на дорогах, кроме того, не исключены задержки авиарейсов, предупредил Тишковец.

«Автомобилисты, переобуйтесь на зимние шины, а по возможности — лучше вообще воздержаться в предстоящие праздничные дни от дальних поездок на личном автотранспорте», — заключил синоптик.

В Петербурге же в ближайшее время снежных осадков ожидать не стоит, рассказывал главный синоптик города Александр Колесов. При этом в Северной столице уже подготовлены «снежные пункты». Всего в городе будут функционировать 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов.