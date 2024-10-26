Ловите золотую осень, осталось совсем чуть-чуть

Многие петербуржцы воспользовались шансом и провели эту хоть и пасмурную, но тёплую и сухую субботу на улице. Фотограф «Фонтанки» прогулялся по парку Царского Села. А вместе с ним — и сотни горожан, хватающих за хвост золотую осень.
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Воскресенье тоже подходящий день для прогулок. Будет всё ещё довольно тепло, а главное — сухо. А вот в понедельник до нас доберётся циклон. Он принесет похолодание и дожди.
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