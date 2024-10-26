Бывший замначальника Центрального таможенного управления Беглов признал вину

Бывший заместитель начальника Центрального таможенного управления ФТС генерал Александр Беглов, обвиняемый в получении особо крупной взятки, признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает 26 октября ТАСС со ссылкой на судебные документы.
«Беглов А.И. признал вину в содеянном, раскаивается, содействует установлению всех обстоятельств совершения инкриминируемых преступлений, активно способствует расследованию дела», — сказано в материалах.
Беглова заключили под стражу в марте 2023 года. Он дал показания на бизнесмена Станислава Галлямова, гендиректора одной из коммерческих организаций, занимающейся перевозками. Он обвиняется в покушении на дачу взятки исполняющему обязанности замначальника Шереметьевской таможни ФТС России и был арестован также в 2023 году.
Напомним, в марте 2023 года сообщалось, что сотрудники ФСБ в рамках расследования дела о крупной взятке задержали в Москве двоих высокопоставленных сотрудников ФТС. Фигурантами дела стали замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев,
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