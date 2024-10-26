Бывший замначальника Центрального таможенного управления Беглов признал вину

Бывший заместитель начальника Центрального таможенного управления ФТС генерал Александр Беглов, обвиняемый в получении особо крупной взятки, признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает 26 октября ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Беглова заключили под стражу в марте 2023 года. Он дал показания на бизнесмена Станислава Галлямова, гендиректора одной из коммерческих организаций, занимающейся перевозками. Он обвиняется в покушении на дачу взятки исполняющему обязанности замначальника Шереметьевской таможни ФТС России и был арестован также в 2023 году.