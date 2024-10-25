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Происшествия В ГУП ТЭК объяснили прорыв в Металлострое изношенностью трубы. Ее обещают починить к утру

В ГУП ТЭК объяснили прорыв в Металлострое изношенностью трубы. Ее обещают починить к утру

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2 комментария

Аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб» локализовала дефект на трубопроводе в Металлострое, который стал причиной разлива горячей воды вечером 25 октября. Как сообщили в пресс-службе, причиной аварии стала изношенность участка теплосети.

Прибывшие на место теплоэнергетики огородили место происшествия. Починить поврежденный участок и устранить прорыв диаметром 108 мм специалисты обещают к 04:00 утра 26 октября. На теплоснабжении потребителей ремонтные работы не отразятся, подчеркнули в ГУП ТЭК.

Жители Металлостроя сообщили о прорыве трубы с горячей водой во дворе дома на Садовой, 12, вечером 25 октября. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, как потоки разливаются по двору дома, над асфальтом поднимаются клубы пара.

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Прорыв трубы Металлострой ГУП ТЭК Ремонт
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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
12 минут
Байден! Прекрати изнашивать трубы!
Гость
2 минуты
Это был только прорыв. А будут еще и рывки, взрывки, ну то есть хлопки. Множественные, повсеместные и очень громкие.
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