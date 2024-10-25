В ГУП ТЭК объяснили прорыв в Металлострое изношенностью трубы. Ее обещают починить к утру

Аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб» локализовала дефект на трубопроводе в Металлострое, который стал причиной разлива горячей воды вечером 25 октября. Как сообщили в пресс-службе, причиной аварии стала изношенность участка теплосети.

Прибывшие на место теплоэнергетики огородили место происшествия. Починить поврежденный участок и устранить прорыв диаметром 108 мм специалисты обещают к 04:00 утра 26 октября. На теплоснабжении потребителей ремонтные работы не отразятся, подчеркнули в ГУП ТЭК.

Жители Металлостроя сообщили о прорыве трубы с горячей водой во дворе дома на Садовой, 12, вечером 25 октября. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, как потоки разливаются по двору дома, над асфальтом поднимаются клубы пара.