В Металлострое прорвало трубу. Потоки горячей воды разлились по проезжей части

Источник: читатель «Фонтанки»

Жители Колпинского района сообщили о прорыве трубы с горячей водой. Авария случилась вечером 25 октября в Металлострое по адресу Садовая, 12. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, как потоки разливаются по двору дома, над асфальтом поднимаются клубы пара.

В ГУП ТЭК сообщили, что аварийная бригада выехала к месту прорыва. О причинах и сроках устранения специалисты обещают сообщить после осмотра дефекта.