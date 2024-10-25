Ответственность за теракт в Анкаре взяло на себя военное крыло «Рабочей партии Курдистана» (РПК) — об этом 25 октября сообщает Associated Press.

В заявлении запрещенной курдской военизированной группировки говорится, что нападение в среду на здание аэрокосмической и оборонной компании TUSAS было совершено двумя членами так называемого «Бессмертного батальона» в ответ на устроенную Турцией «резню» и другие преступления в курдских регионах.

Примечательно, что нападение на TUSAS произошло в то время, когда появились признаки возможной новой попытки начать диалог с целью положить конец более чем сорокалетнему конфликту между РПК и турецкими военными. Ранее на этой неделе лидер крайней правой партии Турции, связанной с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил о возможности условно-досрочного освобождения Абдуллы Оджалана, заключенного лидера РПК, если он откажется от насилия и распустит свою организацию. Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на тюремном острове у берегов Стамбула, в сообщении, переданном его племянником в четверг, заявил, что он готов работать ради мира.

В заявлении РПК говорится, что TUSAS был выбран в качестве цели, поскольку произведенное там оружие «убило тысячи мирных жителей, включая детей и женщин, в Курдистане».

В среду у въезда в штаб-квартиру TUSAS в Анкаре прогремели два взрыва, а затем началась перестрелка. Погибли пятеро, еще 22 человека пострадали. Двое исполнителей теракта убиты.

Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с терактом прервал свою программу в Казани и в четверг утром вернулся в Турцию.

TUSAS занимается проектированием, разработкой, производством и комплектацией воздушных судов в Турции, выпускает разведывательные беспилотники TAI Anka UAV, ударные вертолеты T129 ATAK и истребители пятого поколения TF-X.