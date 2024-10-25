Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 765мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Куда пойти на выходных
Нападение в Окее на Космонавтов
Промышленный Петербург
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Ответственность за теракт в Анкаре взяло на себя военное крыло «Рабочей партии Курдистана»

Ответственность за теракт в Анкаре взяло на себя военное крыло «Рабочей партии Курдистана»

540
Написать комментарий

Ответственность за теракт в Анкаре взяло на себя военное крыло «Рабочей партии Курдистана» (РПК) — об этом 25 октября сообщает Associated Press.

В заявлении запрещенной курдской военизированной группировки говорится, что нападение в среду на здание аэрокосмической и оборонной компании TUSAS было совершено двумя членами так называемого «Бессмертного батальона» в ответ на устроенную Турцией «резню» и другие преступления в курдских регионах.

Примечательно, что нападение на TUSAS произошло в то время, когда появились признаки возможной новой попытки начать диалог с целью положить конец более чем сорокалетнему конфликту между РПК и турецкими военными. Ранее на этой неделе лидер крайней правой партии Турции, связанной с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил о возможности условно-досрочного освобождения Абдуллы Оджалана, заключенного лидера РПК, если он откажется от насилия и распустит свою организацию. Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на тюремном острове у берегов Стамбула, в сообщении, переданном его племянником в четверг, заявил, что он готов работать ради мира.

В заявлении РПК говорится, что TUSAS был выбран в качестве цели, поскольку произведенное там оружие «убило тысячи мирных жителей, включая детей и женщин, в Курдистане».

В среду у въезда в штаб-квартиру TUSAS в Анкаре прогремели два взрыва, а затем началась перестрелка. Погибли пятеро, еще 22 человека пострадали. Двое исполнителей теракта убиты.

Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с терактом прервал свою программу в Казани и в четверг утром вернулся в Турцию.

TUSAS занимается проектированием, разработкой, производством и комплектацией воздушных судов в Турции, выпускает разведывательные беспилотники TAI Anka UAV, ударные вертолеты T129 ATAK и истребители пятого поколения TF-X.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
TUSAS Турция Анкара Теракт Рабочая партия Курдистана
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Новости компаний
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Новости компаний
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02