Полиция в Петербурге расстреляла два магазина, преследуя пьяного водителя на «Рено»

Полиция в Петербурге в темное время суток 25 октября гонялась за нетрезвым водителем «Рено Логан». Когда мужчину попытались остановить для проверки документов, он нажал на педаль газа и попытался скрыться в ночи.

Как стало известно «Фонтанке», инспекторы ДПС попытались остановить водителя легковушки на Кондратьевском проспекте. Мужчина не захотел прижаться к обочине и ускорился, не замечая красного сигнала светофора и выехав на встречную полосу.

Требования остановиться водитель проигнорировал и устремился на КАД. Сначала один из инспекторов прострелил левые колеса «Рено», что, однако, не помешало нетрезвому мужчине успешно гнать вперед.

«На развилке в сторону Колтушей водитель свернул и устремился в Янино», — сообщил «Дорожный инспектор». После дополнительных выстрелов и помощи еще одного экипажа водителя на иномарке удалось заблокировать. Полицейские расстреляли два магазина, пока гнались за выпившим, попав четыре раза.