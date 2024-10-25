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Происшествия Полиция в Петербурге расстреляла два магазина, преследуя пьяного водителя на «Рено»

Полиция в Петербурге расстреляла два магазина, преследуя пьяного водителя на «Рено»

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4 комментария

Полиция в Петербурге в темное время суток 25 октября гонялась за нетрезвым водителем «Рено Логан». Когда мужчину попытались остановить для проверки документов, он нажал на педаль газа и попытался скрыться в ночи.

Как стало известно «Фонтанке», инспекторы ДПС попытались остановить водителя легковушки на Кондратьевском проспекте. Мужчина не захотел прижаться к обочине и ускорился, не замечая красного сигнала светофора и выехав на встречную полосу.

Требования остановиться водитель проигнорировал и устремился на КАД. Сначала один из инспекторов прострелил левые колеса «Рено», что, однако, не помешало нетрезвому мужчине успешно гнать вперед.

«На развилке в сторону Колтушей водитель свернул и устремился в Янино», — сообщил «Дорожный инспектор». После дополнительных выстрелов и помощи еще одного экипажа водителя на иномарке удалось заблокировать. Полицейские расстреляли два магазина, пока гнались за выпившим, попав четыре раза.

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Комментарии
4
282340562
26 минут
Хорошо, что у ДПС нет шахид-машин с пулётами
Klaustrofobik
17 минут
Полиция зачем расстреляла два магазина? Тоже пьяные были?
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