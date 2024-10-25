«Чудесный парень». В спортшколе по фехтованию, где занимался подозреваемый в нападении в «О’Кее», рассказали о нем

Подозреваемый в нападении на посетителей и персонал «О’Кея» на проспекте Космонавтов раньше занимался фехтованием на саблях. Об этом 25 октября рассказали «Фонтанке» в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва, где вспомнили своего ученика. Окончил он эту школу очень давно.

«Он у нас занимался фехтованием. Окончил нашу школу 27 лет назад», — сказала директор учреждения. По ее словам, Юрий пришел в их школу вместе с братом в 1988 году. Там он занимался фехтованием примерно до 1997 года.

«Он был чудесный и спокойный парень. Прекрасно фехтовал», — отметила директор СДЮШОР.

Одноклассник Юрия охарактеризовал его так же — как незаметного и неконфликтного человека.

Нападение на покупателей в супермаркете «О’Кей» произошло утром 25 октября. Шесть человек пострадали в результате случившегося. Четверо из них — в тяжелом состоянии. После нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.